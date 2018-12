Actualidade

O sistema nacional de proteção civil vai ser avaliado até ao fim do ano pelo Observatório Técnico Independente numa auditoria que deixará de fora questões financeiras e de gestão.

Numa audiência com o grupo de trabalho para a floresta e incêndios, o diretor do observatório criado pela Assembleia da República, Francisco Castro Rego afirmou que até fim do ano vai haver um "diagnóstico sem propostas definitivas, mas apontando pistas" e centrado nos incêndios florestais.

Não será uma auditoria financeira ou de gestão, mas a avaliação de "um sistema em mutação, em que o governo está a intervir e legislar com rapidez", o que tem as suas dificuldades, reconheceu.