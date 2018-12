Actualidade

As obras de reparação e conservação na Ponte 25 de Abril vão obrigar ao corte total de um dos sentidos em maio e em outubro do próximo ano, sempre à noite e ao fim de semana, foi hoje anunciado.

O corte total das vias de circulação, exclusivamente num dos sentidos, ocorrerá em quatro fins de semana do próximo ano: 11 e 12 de maio, 18 e 19 de maio, 12 e 13 de outubro, e 19 e 20 de outubro, em período noturno, sem ultrapassar as oito horas de duração.

Em 11 e 12 de maio o trânsito estará cortado no sentido Almada/Lisboa, e, 18 e 19 de maio no sentido Lisboa/Almada, enquanto em 12 de outubro o tráfego será cortado no sentido Almada/Lisboa, em 13 de outubro no sentido Lisboa/Almada, em 19 de outubro no sentido Almada/Lisboa e em 20 de outubro será suprimido no sentido Lisboa/Almada.