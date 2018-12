Actualidade

O Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, condicionou hoje a nomeação de oficiais do braço armado da Renamo para cargos de chefia nas Forças de Defesa e Segurança (FDS) a "passos subsequentes" que devem ser dados pelo principal partido da oposição.

O líder interino da Resistência Nacional Moçambicana (Renamo), Ossufo Momade, acusou na terça-feira o Governo de violar o Memorando de Entendimento sobre o processo de paz por ter nomeado interinamente três oficiais do braço armado do partido contra 14 previstos no referido acordo.

Falando hoje no parlamento sobre o estado da Nação, o chefe de Estado moçambicano disse que a designação de quadros militares da Renamo para posições de direção nas FDS será completada quando o partido der passos previstos no acordo, mas não especificou que tipo de iniciativas deve ser seguido.