Actualidade

O português José Mourinho afirmou hoje que foi um "orgulho imenso" ter representado o Manchester United e pediu que o deixem "levar uma vida normal" até ao dia em que voltar a treinar uma equipa de futebol.

"Foi um orgulho imenso trazer o emblema do Manchester United ao peito desde o primeiro momento e sinto que os adeptos do clube sabem disso. Tal como aconteceu nos anteriores clubes, trabalhei com gente maravilhosa e, claro está, a amizade de algumas delas ficará para sempre", disse José Mourinho, em comunicado enviado às redações.

O técnico de 55 anos, que já foi substituído no cargo pelo norueguês Ole Gunnar Solskjaer, frisou que não irá comentar qualquer assunto ligado ao Manchester United e pediu privacidade.