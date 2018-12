Actualidade

O líder parlamentar do PS considerou hoje "insultuosas" as posições do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público em relação ao parlamento e sugeriu que a procuradora-geral da República, Lucília Gago, irá admitir que proferiu declarações "infelizes".

Carlos César fez estas críticas em declarações aos jornalistas, na Assembleia da República, nas quais manteve a tese de que o PS defende que "os órgãos de gestão da magistratura devem ter uma maioria de magistrados".

Além de voltar a negar qualquer intenção da bancada socialista no sentido de colocar os magistrados em minoria no Conselho Superior do Ministério Público (CSMP), o líder do Grupo Parlamentar do PS, recusou-se, igualmente, a comentar as advertências deixadas pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, sobre esta mesma temática.