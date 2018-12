Actualidade

A bolsa de Lisboa encerrou hoje com uma subida de 0,88% para 4.744,15 pontos no índice PSI20, em linha com os ganhos registados nas principais bolsas europeias.

Das 18 cotadas que integram o PSI20, 10 subiram e oito desceram. A Altri liderou os ganhos, ao avançar 3,99% para 5,73 euros, mas a EDP e o BCP também se destacaram, com subidas de 1,29% para 2,99 euros e 0,24 euros, respetivamente.

No resto da Europa, Frankfurt subiu 0,24%, Paris 0,49%, Madrid 0,78%, Londres 0,96% e Milão terminou com uma subida mais acentuada de 1,59%, depois de ter sido anunciado que a Comissão Europeia e o Governo italiano chegaram a acordo relativamente ao plano orçamental de Itália para 2019.