Actualidade

A STCP tem preparada uma operação especial para o Natal que garante o transporte de passageiros ao longo da noite e madrugada de 24 para 25 de dezembro, anunciou hoje a empresa.

Em comunicado, a Sociedade de Transportes Coletivos do Porto, S.A. (STCP) informa que a operação tem início às 21:00 de dia 24 de dezembro, véspera de Natal, e termina pelas 6:00 de dia 25.

Ao longo do dia 24 de dezembro estarão em vigor horários especiais, com frequências ajustadas à procura habitual nesse dia, sendo que a partir do final da tarde, e até às 21h00, todas as linhas de autocarro irão começar a reduzir viagens em função da procura.