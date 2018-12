Actualidade

Os sete arguidos detidos hoje, no âmbito do processo de furto das armas na Direção Nacional da PSP, serão na quinta-feira presentes a um juiz de instrução criminal em Lisboa para conhecer as medidas de coação.

Entre os sete arguidos estão dois agentes da PSP que, à data dos factos, em janeiro de 2017, eram armeiros, disse à Lusa fonte ligada ao processo.

Atualmente, os dois agentes, que chegaram a ser suspensos, exerciam outras funções dentro da Polícia.