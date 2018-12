Actualidade

Três golos do futebolista galês Gareth Bale deram hoje a vitória ao Real Madrid sobre os japoneses do Kashima Antlers (3-1), em jogo das meias-finais do Mundial de clubes, e o apuramento para a final.

No Zayed Sports City Stadium, em Abu Dhabi, Bale abriu a contagem, aos 44 minutos, antes de acrescentar mais dois em dois minutos na segunda parte, aos 53 e 55, com Doi a reduzir para os nipónicos, aos 78, naquela que foi uma reedição da final de 2016, que também sorriu aos madrilenos (4-2).

O avançado galês tornou-se no terceiro jogador a conseguir um 'hat-trick' em Mundiais de clubes, ao lado do português e antigo companheiro de equipa Cristiano Ronaldo, que também o conseguiu pelo Real, e do uruguaio Luis Suárez (FC Barcelona).