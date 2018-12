Actualidade

A procuradora-geral do Brasil, Raquel Dodge, está a estudar recorrer da decisão provisória tomada hoje por um juiz do Supremo Tribunal Federal (STF) que pode permitir a libertação do antigo Presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva.

Numa nota, o Ministério Público Federal (MPF) do Brasil informou que Raquel Dodge recebeu há pouco a notícia da decisão do STF, que determinou a libertação de todos os condenados por crimes não perigosos em segunda instância.

"Embora ainda não tenha sido intimada da decisão, a procuradora-geral já analisa, juntamente com a equipa, as medidas judiciais cabíveis", diz o comunicado.