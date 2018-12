Actualidade

A exportação petrolífera rendeu a Angola 8.700 milhões de euros em receitas fiscais até novembro, mês em que cada barril de crude foi vendido, em média, a quase 80 dólares, o valor mais alto em quatro anos.

A informação resulta de uma análise feita hoje pela agência Lusa ao histórico dos últimos 11 meses dos relatórios do Ministério das Finanças de Angola sobre as receitas com a venda de petróleo.

Até novembro, Angola exportou 491.862.592 barris de petróleo, a um preço médio de 70,82 dólares por barril, quando no Orçamento Geral do Estado (OGE) de 2018 o Governo tinha inscrito uma previsão de 50 dólares por barril.