Actualidade

O Bloco de Esquerda vai voltar a propor na Assembleia Municipal do Porto de quinta-feira a suspensão imediata da obra na Arrábida e pedir que a câmara reivindique, o mais rapidamente possível, a titularidade dos terrenos que são públicos.

"O bloco vai propor amanhã [quinta-feira] que a Câmara Municipal do Porto suspenda imediatamente a obra face às ilegalidades que foram cometidas. Em segundo lugar que a Câmara, o mais rapidamente possível, reivindique novamente para a titularidade pública os terrenos que são públicos e que foram apropriados indevidamente", afirmou, em declarações à Lusa, o deputado municipal do Bloco de Esquerda (BE) Pedro Lourenço.

O BE vai propor ainda que a Câmara Municipal garanta, "de uma vez por todas" a inventariação do património municipal "para evitar mais casos destes, em que terrenos que são da câmara ou de outras entidades públicas sejam, pura e simplesmente, usurpados à cidade", sublinhou.