Actualidade

O Centro Hospitalar do Médio Tejo (CHMT) iniciou hoje um programa de Hospitalização Domiciliária na sua área de abrangência, com cuidados de saúde "mais humanizados" e em que os doentes poderão ser assistidos nas suas casas.

Em comunicado, o CHMT, que abarca as unidades hospitalares de Abrantes, Tomar e Torres Novas, no distrito de Santarém, dá conta de que a Hospitalização Domiciliária teve início com um doente da cidade de Abrantes e com uma doente de Belver (Gavião, distrito de Portalegre), doentes que "passarão a receber em suas casas a prestação de cuidados de que necessitam".

Citado na nota, o presidente do Conselho de Administração do CHMT, Carlos Andrade, refere que este programa "representa uma nova fase de prestação de cuidados de saúde cada vez mais humanizados, no sentido em que os doentes poderão ser assistidos nos seus domicílios, procurando, assim, que o episódio de internamento domiciliário, que se efetiva dentro da casa do próprio doente, implique o menos possível com a sua dinâmica familiar e com o seu conforto".