Actualidade

Um procurador responsável pela Lava Jato considerou hoje que a decisão de um juiz do Supremo Tribunal Federal (STF) brasileiro, que pode permitir a libertação do ex-Presidente Lula da Silva, afetará a operação e o combate à corrupção no Brasil.

O juiz do STF Marco Aurelio de Mello determinou hoje a libertação de todos os presos que estão detidos por condenações após a segunda instância da Justiça que ainda tem recursos pendentes em tribunais superiores, condição que inclui Lula da Silva.

"Estamos diante de uma decisão que põe em risco a existência da Lava-Jato (...). Esta decisão tem efeitos catastróficos sobre a eficiência da justiça e o combate à corrupção", afirmou o procurador Deltan Dallagnol, um dos responsáveis da operação Lava Jato, numa conferência de imprensa.