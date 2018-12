Actualidade

Os venezuelanos radicados em Caracas estão, pelo segundo dia consecutivo, com dificuldades para abastecer as suas viaturas de combustível, naquela que é a cidade capital do país.

Durante a tarde de hoje, várias estações de serviço registavam longas filas de carros à espera de abastecimento, enquanto outras estavam encerradas por falta de gasolina.

Alguns dos motoristas atribuem a situação à falta de combustível e outros ao recente incêndio numa plataforma de fornecimento da empresa estatal Petróleos de Venezuela SA (PDVSA), em Guatire, a leste da capital.