Acidente/INEM

O Presidente da República considerou hoje muito positiva a designação de um magistrado judicial para realizar um inquérito global à queda do helicóptero do INEM no sábado, em Valongo, e disse esperar que as conclusões cheguem depressa.

"Os portugueses precisam de ter confiança na sua própria segurança, o que implica ter confiança nas instituições, e esse inquérito penso que, quanto mais depressa puder chegar a conclusões, melhor", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa hoje aos jornalistas à entrada para um jantar de Natal da Associação da Imprensa Estrangeira em Portugal.

O chefe de Estado afirmou que vê "com agrado" e como "muito positiva" a proposta do primeiro-ministro, António Costa, para a designação de um magistrado para realizar um inquérito a tudo o que ocorreu com o helicóptero do INEM, considerando que António Costa foi "ao encontro" daquilo que ele próprio havia dito.