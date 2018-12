Actualidade

O Presidente da República reiterou hoje que não é oportuno estar neste momento a fazer alterações ao estatuto do Ministério Público, insistindo que a autonomia da magistratura "é intocável".

Questionado pelos jornalistas sobre críticas do deputado socialista Jorge Lacão de que o Presidente estaria a tentar condicionar o debate político em torno do estatuto do Ministério Público, Marcelo Rebelo de Sousa disse que não lhe compete comentar um assunto que "neste momento não interessa aos portugueses".

Contudo, o Presidente deixou claro que a autonomia do Ministério Público "é intocável".