Actualidade

Perto de 700 padres católicos foram visados em acusações de abuso sexual a menores nas dioceses do Illinois, norte dos Estados Unidos, ao longo das últimas décadas, segundo a procuradora deste Estado norte-americano.

As dioceses do Illinois tornaram públicos os nomes de 185 padres com acusações de abusos sexuais, mas uma análise aos arquivos feita pela procuradoria mostrou que foram visados em acusações de abusos pelo menos mais 500 padres.

Segundo escreve num relatório a procuradora Lisa Madigan, a maior parte dos casos não foi devidamente investigada ou sequer investigada.