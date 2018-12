Actualidade

O Governo de Macau defendeu hoje que o futuro do território passa por concretizar o sonho do "grande renascimento da nação chinesa" e em cumprir "os quatro desejos" que o Presidente da China, Xi Jinping, formulou para Macau.

O discurso do chefe de Governo, Chui Sai On, marcou a cerimónia principal do 19.º Aniversário da Região Administrativa Especial de Macau (RAEM), quando se assinala a passagem para Pequim do território que esteve mais de 400 anos sob administração portuguesa.

"Estou plenamente convicto de que todos os setores da sociedade continuarão a cultivar o amor pela pátria e por Macau e a congregar a sua sabedoria e esforços (...), contribuindo, assim, para a promoção e implementação constantes do grandioso princípio 'Um País, Dois Sistemas' e para a materialização do sonho chinês do grande renascimento da nação chinesa", afirmou, dirigindo-se a perto de mil convidados.