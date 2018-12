Actualidade

Onze pessoas morreram hoje e 33 foram resgatadas com vida de uma embarcação que estava a ser procurada há vários dias e que foi localizada pelo navio Hespérides no mar de Alborán, no sul de Espanha.

Um porta-voz do salvamento marítimo espanhol disse à agência de notícias EFE que a embarcação tinha saído durante a madrugada terça-feira da zona de Marrocos.

O navio Hespérides, que partiu na quarta-feira da sua base, no porto de Cartagena, para participar na campanha antártica espanhola, localizou e comunicou a sua posição ao Salvamento Marítimo, que mobilizou para as buscas o barco Salvamar Spica.