Actualidade

O primeiro-ministro, António Costa, disse hoje que é "um bom dia" para Portugal a assinatura de cinco contratos de investimento no valor de 400 milhões de euros, considerando ser "essencial que este ciclo de investimento se prolongue".

António Costa falava no encerramento da cerimónia de assinatura de cinco contratos de investimento entre a Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP) e as empresas Font Salem, Hanon, Somincor, STE e TMG, no valor de 400,5 milhões de euros, que vão permitir a criação de 315 empregos, dos quais mais de 50 altamente qualificados.

"É um bom dia para o nosso país", salientou o chefe do Governo, sublinhando o desempenho da AICEP, que em 2018 assinou o maior número de contratos num ano, em 10 anos, num total de 49, num montante acima de 1.000 milhões de euros.