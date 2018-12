Actualidade

A transportadora nacional TAP apelou hoje aos seus passageiros que confirmem as suas viagens agendadas para o aeroporto de Gatwick, em Londres, temporariamente encerrado e onde decorre uma investigação devido à presença de drones.

"Pedimos aos clientes com voos agendados para este aeroporto [Gatwick] que, antes de se deslocarem para o aeroporto, verifiquem junto da TAP as informações disponíveis", segundo a informação da companhia, que garantiu que está a "realizar todos os esforços para minimizar o impacto" da suspensão da operação.

Segundo a última informação disponibilizada no site do aeroporto, localizado a cerca de 40 quilómetros a sul da capital britânica, todas as partidas e chegadas continuam suspensas enquanto são "investigados os relatórios de drones (aeronaves não tripuladas) que voaram próximo" da infraestrutura.