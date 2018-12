Actualidade

O Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado (STE) apresentou hoje uma contraproposta ao Governo, revendo o valor de aumento salarial para 2019, que tinha sido de 3%, pelo valor da inflação para todos os trabalhadores do Estado.

"A atualização remuneratória para 2019 dever ser no mínimo igual o valor da inflação", disse a presidente do STE, Helena Rodrigues, no final de uma reunião negocial no Ministério das Finanças onde entregou a contraposta, depois de o executivo ter avançado com uma proposta para aumentar a remuneração mínima no Estado, de 580 euros para 635 euros em 2019.

Segundo o Governo, a medida deverá abranger cerca de 70 mil funcionários e custar 50 milhões de euros.