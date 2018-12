Actualidade

Cerca de uma centena de professores desfilaram hoje por Lisboa até à presidência do Conselho de Ministros, onde deixaram caixas vazias para o Governo colocar as medidas prometidas e não cumpridas para melhorar o desempenho nas escolas.

Por volta das 11:00, os professores, com gorros de Pai Natal e sininhos nas mãos, concentraram-se em frente ao Ministério da Educação, de onde partiram rumo à presidência do Conselho de Ministros, entoando canções de Natal com letra adaptada às suas reivindicações.

Na linha da frente do desfile, um grupo de docentes transportou "presentes de Natal", que explicou serem caixas vazias das promessas feitas pelo Governo que esperam que sejam introduzidas no próximo ano.