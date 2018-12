Actualidade

A Comissão Eleitoral da República Democrática do Congo (RDCongo) anunciou hoje numa reunião com os candidatos que é "tecnicamente incapaz" de organizar as eleições gerais no domingo.

"A CENI (Comissão Nacional Eleitoral Independente) informou-nos que não tem capacidade técnica para organizar as eleições em 23 de dezembro [domingo]", referiu Théodore Ngoy, um dos candidatos, ao portal de informação congolês Actualité, à saída da reunião.

Segundo a agência noticiosa Efe, está programado para as 15:00 (14:00, em Lisboa) uma conferência de imprensa com o presidente da CENI, Corneille Nangaa, que dará mais informações.