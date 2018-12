Actualidade

A reunião de hoje do Conselho de Ministros não abordou o anunciado protesto de sexta-feira do movimento "coletes amarelos", mas Governo e autoridades seguem a situação com atenção, garantiu a ministra da Presidência e Modernização Administrativa.

"Com certeza que merece sempre preocupação. Não foi tema da agenda do Conselho de Ministros. Como se disse a propósito dos professores, repito, a propósito de todas as portuguesas e portugueses, o direito de manifestação existe, desde que seja cumprido dentro da lei e de forma pacífica. É o que o Governo tem a dizer sobre essa questão", afirmou Maria Manuel Leitão Marques, na conferência de imprensa após a reunião.

Através das redes sociais e de troca de mensagens, estão marcados atos de protesto e várias ações em Portugal esta sexta-feira, à semelhança do que tem sucedido em toda a França e em Bruxelas nas últimas semanas, num movimento inorgânico que adotou a designação do seu homólogo gaulês - "coletes amarelos" -, com o objetivo, entre outros, de levar a cabo bloqueios rodoviários e até aeroportuários, com recurso a 'drones' (objetos voadores não tripulados), reivindicando baixa de impostos e combate à corrupção.