Actualidade

A maior parte dos partidos políticos da Guiné-Bissau ouvidos hoje pelo Presidente guineense, José Mário Vaz, defenderam o dia 10 de março como a data ideal para a realização de eleições legislativas no país.

O Presidente guineense realizou hoje audiências com todos os partidos políticos do país e com o primeiro-ministro, Aristides Gomes, para os ouvir sobre a data para a realização das legislativas, tendo como base três cenários apresentados pelo Governo.

"Nos cenários que nós apresentámos temos 17 de fevereiro, 24 de fevereiro e 10 de março. Agora, o Presidente vai tomar uma posição em decreto presidencial", afirmou, à saída do encontro com o chefe de Estado, Aristides Gomes.