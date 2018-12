Actualidade

O Conselho de Ministros aprovou hoje um diploma para acelerar o processo de construção e requalificação de residências para estudantes do ensino superior, prevendo já numa primeira fase disponibilizar 12 mil camas.

A partir do ano letivo 2019/2020 serão construídas cerca de 12 mil novas camas, sendo que metade desta oferta estará disponível nas zonas de Lisboa e do Porto, anunciou hoje o ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor, no final da reunião do Conselho de Ministros.

A medida vem "aumentar em cerca de 80% a oferta atual de alojamento para estudantes a preços acessíveis e regulados", sublinhou Manuel Heitor, explicando que o plano prevê a requalificação de edifícios já existentes, mas também a construção de novas residências.