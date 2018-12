OE2019

A coordenadora da Frente Comum, Ana Avoila, disse hoje que a estrutura sindical está já a preparar uma ação de luta em fevereiro, que pode passar por uma manifestação nacional ou greve, para lutar pelos aumentos salariais em 2019.

Falando no final de uma reunião negocial com a equipa do Ministério das Finanças, Ana Avoila disse que o processo negocial "vai continuar durante o mês de janeiro", mas perante um contexto em que o Governo insiste em "não aumentar mais de 600 mil trabalhadores" os trabalhadores devem "organizar-se".

"Os trabalhadores tiveram expectativas que este Governo lhes ia resolver os problemas criados pelos anteriores, mas chega-se ao final do mandato e ficamos novamente sem aumentos salariais, carreiras como estavam e trabalhadores não aceitam isso. Vamos organizarmo-nos e está já em discussão uma luta em fevereiro para manifestação nacional ou greve", disse.