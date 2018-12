Actualidade

Os funcionários públicos que em janeiro tiverem um aumento salarial superior a 28 euros podem ficar sem direito à progressão na carreira, perdendo os pontos obtidos na avaliação de desempenho, segundo uma proposta do Governo entregue hoje aos sindicatos.

Em causa está a proposta do Governo de atualização salarial para a função pública discutida hoje entre os sindicatos e a equipa do Ministério das Finanças, que pode ainda sofrer alterações, e que prevê um aumento do valor da remuneração mínima dos atuais 580 euros para 635,07 euros em janeiro do próximo ano.

"Aos trabalhadores cuja remuneração base efetivamente auferida seja alterada" para a remuneração mínima "com um acréscimo de pelo menos 28 euros são descontados os pontos e correspondentes menções qualitativas de avaliação de desempenho para efeitos de futura alteração de posicionamento remuneratório", lê-se na proposta do Ministério das Finanças.