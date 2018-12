Actualidade

O diretor Polícia Judiciária (PJ) do Norte, Norberto Martins, revelou hoje que quatro crianças, com idades entre um e sete anos, foram vendidas por um casal do Grande Porto a cidadãos europeus, entre os quais se encontram portugueses.

"A polícia está convencida de que as crianças eram geradas com o objetivo de serem vendidas", disse hoje o diretor durante a conferência da PJ do Norte.

Segundo Norberto Martins, a investigação iniciou-se devido a uma "denúncia anónima" e relatos de que uma "senhora tinha sucessivas gravidezes, mas que nunca ninguém viu ou conheceu as crianças".