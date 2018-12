Actualidade

O PCP confirmou hoje que vai pedir a apreciação parlamentar para introduzir alterações ao decreto-lei do Governo sobre o descongelamento do tempo de serviço dos professores, após o diploma ter sido aprovado em Conselho de Ministros.

"O grupo parlamentar do PCP considera que esta insistência do Governo em apenas reconhecer cerca de dois anos do tempo de serviço é um caminho incorreto, errado, ilegítimo. O Orçamento do Estado para 2018 do que fala é da contagem do tempo de serviço, portanto, consideramos que tem de ser considerada a integralidade dos nove anos, quatro meses e dois dias", afirmou a deputada comunista Ana Mesquita, em declarações aos jornalistas no parlamento, em Lisboa.

O decreto-lei que prevê a recuperação de quase três anos de serviço de tempo congelado aos professores teve um "longo e aturado processo negocial", disse hoje o ministro da Educação, no dia em que os docentes voltaram a sair à rua para exigir a recuperação de mais de nove anos de trabalho e que o o Governo aprovou a recuperação de dois anos, nove meses e 18 dias.