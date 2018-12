Actualidade

A gestão CDU da Câmara de Évora e a oposição socialista chegaram a acordo para viabilizar o orçamento do município para 2019 na assembleia municipal, em que os comunistas não têm maioria, revelaram hoje as duas partes.

Os documentos provisionais da câmara para o próximo ano, opções do plano e orçamento, foram chumbados pela assembleia municipal, no dia 07 deste mês, com os votos contra da oposição PS, PSD e CDS-PP.

"Introduzimos [na nova proposta] as medidas acordadas na discussão com o PS e, nessa medida, disseram-nos que viabilizariam o orçamento", disse hoje à agência Lusa o presidente da Câmara de Évora, Carlos Pinto de Sá (CDU).