Inquérito/Energia

O antigo ministro da Economia Manuel Pinho disse hoje que, quando tomou posse, encontrou um "cocktail explosivo" no setor elétrico, com as empresas a viverem num "pântano", e só "não se demitiu" para "resistir aos 'lobbys'" existentes.

"Uma vez que estou aqui como ex-ministro, não é como ex-secretário de Estado, académico ou técnico, vou recordar a situação como a encontrei quando assumi o cargo de ministro da Economia, em 12 de março de 2005: havia em Portugal um verdadeiro 'cocktail' explosivo no setor elétrico", declarou Manuel Pinho.

Falando na comissão parlamentar de inquérito às rendas excessivas na energia, o antigo governante do executivo socialista de José Sócrates acrescentou que "Portugal tinha um elevado défice na sua balança de eletricidade com Espanha e importava a quase totalidade dos combustíveis fósseis que consumia".