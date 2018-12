Actualidade

O primeiro-ministro defendeu hoje que esta legislatura e o mandato do Presidente da República têm como marca a "normalidade institucional" nas relações entre órgãos do Estado, incluindo com a justiça, que considerou um fator de confiança fundamental.

"Tem sido assim também com o poder judicial, com uma garantia escrupulosa do poder dos tribunais, da autonomia do Ministério Público, que são condições fundamentais do primado do Estado de direito, da responsabilidade do Estado e também do combate à corrupção", afirmou António Costa.

O primeiro-ministro, que falava numa sessão de apresentação de cumprimentos de boas festas por parte do Governo ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, na Sala dos Embaixadores do Palácio de Belém, em Lisboa, manifestou "a confiança de que em 2019 essa normalidade institucional prosseguirá".