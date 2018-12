Actualidade

A Associação Sindical dos Funcionários de Investigação Criminal da Polícia Judiciária (ASFIC-PJ) vai ser recebida na sexta-feira pela ministra da Justiça, expectante que possam ser ultrapassadas divergências e desconvocar uma greve programada para janeiro.

Num comunicado enviado à agência Lusa, a ASFIC-PJ afirma que está expectante que o encontro resulte no fim do ciclo de desinvestimento no combate à corrupção" e sublinha que, "num momento conturbado da sociedade portuguesa, com protestos e manifestações marcados para as ruas de várias cidades do país, quando os principais agentes da Justiça se encontram de costas voltadas para a tutela, é fundamental que o Governo solucione os problemas existentes na agência de investigação criminal portuguesa".

"Não podemos continuar a fingir que fazemos tudo para prevenir o terrorismo e combater a corrupção, quando o Governo fecha os olhos aos problemas da Polícia Judiciária", afirma Ricardo Valadas, presidente da associação sindical.