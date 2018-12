Enfermeiros/Greve

Representantes do movimento "greve cirúrgica" dos enfermeiros vão ser hoje recebidos pela ministra da Saúde, Marta Temido, num encontro agendado para as 19:30 no Ministério, em Lisboa.

A informação foi confirmada à agência Lusa por duas profissionais deste movimento, que esteve na origem da greve dos enfermeiros em blocos operatórios e que lançou uma recolha de fundos que angariou mais de 360 mil euros para financiar os grevistas e que já lançou uma nova angariação para uma segunda greve idêntica.

A enfermeira Catarina Barbosa disse à agência Lusa que o movimento pretende "fazer à ministra da Saúde um retrato real da profissão", considerando que "muita da informação que tem sido passada, nomeadamente pelo Governo" não está de acordo com a realidade.