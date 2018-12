Actualidade

A despesa em investigação e desenvolvimento (I&D) cresceu 197 milhões de euros em 2017 face a 2016, atingindo os 2.585 milhões de euros e passando a representar 1,33% do Produto Interno Bruto (PIB), segundo dados hoje divulgados.

Os dados constam do Inquérito ao Potencial Científico e Tecnológico Nacional 2017, divulgados hoje pela Direção-Geral de Estatística da Educação e Ciência (DGEEC), e representam, segundo o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (MCTES), o reforço da "tendência de crescimento verificada desde 2016", confirmando ainda "o processo de convergência com a Europa".

"O valor de 2017 supera os níveis de despesa em I&D registados em 2016 em 197 milhões de euros, mostrando que a despesa em I&D aumentou mais de 8,2% e, portanto, foi superior ao aumento relativo do PIB que está estimado em cerca de 4%. Em 2016 a despesa total em I&D a nível nacional tinha sido de 2.389 milhões de euros, que representou 1,29% do PIB, enquanto em 2015 tinha sido de 2.234 milhões de euros, representando 1,2% do PIB", escreve o MCTES em comunicado.