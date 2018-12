Actualidade

O Presidente norte-americano não assinará uma lei orçamental provisória que evitaria uma paralisação parcial da administração federal, porque ela não inclui financiamento para construir o muro fronteiriço com o México, indicou hoje o presidente da Câmara dos Representantes.

"O Presidente [Donald Trump] informou-nos de que não vai assinar a lei vinda do Senado ontem [quarta-feira] à noite, devido às suas preocupações legítimas com a segurança nas fronteiras", declarou o presidente da câmara baixa do Congresso dos Estados Unidos, o republicano Paul Ryan, após uma reunião entre republicanos e o chefe de Estado.

Esta decisão de Trump aumenta os riscos de uma paralisação parcial ("shutdown") da administração federal antes do Natal.