Actualidade

A Guarda Nacional Republicana (GNR) vai desenvolver na sexta-feira, além da sua atividade operacional diária, "ações de patrulhamento intensivo de grande visibilidade" devidos às manifestações programadas do movimento "Vamos Parar Portugal".

Num comunicado enviado à agência Lusa, o comando da GNR explica que estas ações destinam-se a "prevenir a ocorrência de ilícitos contraordenacionais e criminais e, por outro, garantir a segurança e a normal tranquilidade pública", num dia de ações programadas de protesto dos chamados "coletes amarelos".

Assim, a GNR irá reforçar as operações na A1 junto à portagem de Alverca, na A2 acesso à Ponte 25 de Abril, na A8 portagem de Loures, na A12 Ponte Vasco da Gama, na A1 Ponte da Arrábida, no Porto, na A28/A3/A4 nos acessos à cidade do Porto, na A3/A11 nos acessos à cidade de Braga e na A25/A17 nos acessos à cidade de Aveiro.