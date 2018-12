Inquérito/Energia

O antigo ministro da Economia Manuel Pinho destacou hoje que "pela primeira vez na história a EDP não só pagou pela extensão do domínio hídrico", como depois pagou um adicional inédito pela licença de construir novas barragens.

"Há aqui um argumento, se a EDP pagou 754 milhões de euros e podia ter recebido 15 milhões de euros, ela pode dizer, 'atenção, eu é que tenho razão de queixa'. Mas não tem razão de queixa", disse, em resposta às perguntas do deputado do PSD Paulo Rios de Oliveira, a propósito da extensão do domínio hídrico à EDP.

Segundo Manuel Pinho, "primeira vez na história a EDP não só pagou pela extensão do domínio hídrico", pedindo aos deputados "para se lembrarem" que elétrica "pagou um adicional de 300 milhões de euros pela licença de construir novas barragens e nunca tinha pago na vida".