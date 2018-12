Actualidade

O primeiro-ministro afirmou hoje que Portugal deve alcançar no início da próxima década a meta de as exportações representarem 50% do Produto Interno Bruto (PIB) e considerou a "atração de talentos" um desafio coletivo nacional.

António Costa assumiu esta posição num breve discurso que fez no final de uma receção que concedeu ao Conselho da Diáspora Portuguesa, em São Bento, na qual também esteve presente o ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, e durante o qual referiu que em julho próximo será organizado o primeiro congresso da diáspora portuguesa.

"Nos últimos anos temos tido um ciclo muito positivo do ponto de vista da internacionalização da nossa economia: Há dez anos as nossas exportações eram 27% do PIB, hoje já são 44% e a ambição que temos é podermos chegar na próxima década aos 50%", declarou o líder do executivo.