Actualidade

A Assembleia Municipal de Lisboa (AML) aprovou hoje o orçamento camarário para 2019, de mais de mil milhões de euros, bem como uma alteração para que o documento inclua o excedente da venda dos terrenos de Entrecampos.

As Grandes Opções do Plano para o quadriénio 2019-2022, bem como o orçamento para o próximo ano mereceram os votos favoráveis de PS, deputados independentes e do BE, a abstenção de PAN e MPT e os votos contra de CDS-PP, PSD, PCP E PEV.

Estes documentos passam também a incluir o lucro da hasta pública de Entrecampos.