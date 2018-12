Actualidade

A identificação dos sete arguidos envolvidos no processo do furto das armadas da PSP terminou hoje no Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa por volta das 20:00, recomeçando a audiência de interrogatório na sexta-feira às 09:30.

Segundo três advogados que representam seis dos sete arguidos, os defensores tiveram hoje à tarde a oportunidade de tomarem conhecimento dos factos indiciados pelo Ministério Público (MP).

O primeiro interrogatório judicial, para aplicação de medidas de coação aos sete arguidos, dois dos quais agentes da PSP, será realizado a partir das 09:30 de sexta-feira, pela juíza de instrução criminal Maria Antónia Andrade, desconhecendo-se ainda quem vai prestar declarações.