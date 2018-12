Coletes amarelos

Os aeroportos portugueses terão na sexta-feira zonas de exclusão com cerca de seis quilómetros de raio que impedem a navegação de qualquer aparelho não autorizado, incluindo drones.

Em comunicado divulgado hoje à tarde, a Autoridade Aeronáutica Nacional informa que foram criadas zonas de exclusão aérea nos aeroportos de Lisboa, Porto e Faro com três milhas náuticas de raio, que estarão em vigor entre as 06:00 e as 18:00 de sexta-feira.

A Autoridade Nacional de Aviação Civil (ANAC) informou também que vai haver "uma interdição do uso de drones nas zonas de controlo estabelecidas para a prestação de serviços de controlo de tráfego aéreo nos aeroportos nacionais", em Lisboa, Porto, Faro, Funchal, Porto Santo, Ponta Delgada, Santa Maria, Horta e Flores.