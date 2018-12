Inquérito/Energia

O antigo ministro da Economia Manuel Pinho garantiu hoje não ter recebido qualquer avença do Banco Espírito Santos (BES) enquanto estava no cargo, rejeitando também "negócios milionários" com o grupo, mas não deu mais esclarecimentos aos deputados.

Manuel Pinho foi hoje chamado à comissão parlamentar de inquérito às rendas excessivas na energia, quatro meses depois de se ter recusado a responder a dezenas de perguntas de deputados sobre pagamentos do Grupo Espírito Santo (GES).

Falando em resposta ao deputado social-democrata Paulo Rios de Oliveira, o antigo governante vincou: "Senhor deputado, eu peço desculpa, mas não tenho mais nada a dizer que do que disse no princípio, de que não recebi nenhuma avença".