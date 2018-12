Actualidade

O secretário da Defesa dos EUA, Jim Mattis, apresentou hoje a sua demissão, anunciou Donald Trump, depois de o antigo general 'marine' ter chocado com este por causa da retirada da Síria e da autossuficiência deste nos assuntos internacionais.

Mattis, talvez o mais respeitado membro do Governo Trump em assuntos de política externa, sai do cargo no final de fevereiro, depois de dois anos tumultuosos em que procurou moderar e conter as inconstantes mudanças de política por parte do presidente.

O anúncio acontece um dia depois de Trump ter surpreendido os aliados dos EUA e os congressistas norte-americanos ao anunciar a retirada das tropas norte-americanas na Síria e continuar a ponderar a redução do efetivo norte-americano no Afeganistão.