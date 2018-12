Enfermeiros/Greve

Elementos do movimento "greve cirúrgica" dos enfermeiros estiveram na quinta-feira "reunidos informalmente" em Lisboa com a ministra da Saúde e com deputados do PS, confirmou à agência Lusa uma das enfermeiras do movimento e fonte oficial do Ministério.

Catarina Barbosa, do movimento que esteve na base da greve em blocos operatórios, disse à agência Lusa que o encontro informal com a ministra Marta Temido serviu para transmitir informações que são "o retrato do estado atual da profissão".

"Podemos dizer que o encontro foi inconclusivo, nós somos um movimento, não temos capacidade negocial e foi um encontro informal", afirmou Catarina Barbosa em declarações à Lusa.