Actualidade

O sal marinho tradicional é um dos produtos mais característicos de Castro Marim e é o principal material utilizado na construção de um presépio que está em exposição na Casa do Sal, na vila algarvia, durante as festividades natalícias.

O presépio de sal de Castro Marim tem 87 metros quadrados e aumentou este ano o número de peças para 3.8000, mais 600 do que no ano passado, podendo ser visto até 06 de janeiro na Casa do Sal, estrutura com função cultural e destinada a promover o sal como produto tradicional e característico da economia local.

Andrelino Pena, além de tesoureiro da Junta de Freguesia de Castro Marim (distrito de Faro), é o autor do presépio de sal e disse à agência Lusa que foi criado "em duas fases": a construção da estrutura, em madeira, que está debaixo do sal e que contou com "sete ou oito pessoas", e depois "a fase de formatar o presépio, a parte do sal", na qual participaram três a quatro pessoas.