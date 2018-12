Actualidade

O Presidente de Cuba criticou hoje a posição "reacionária" do Presidente eleito do Brasil, Jair Bolsonaro, e revelou que só não regressaram à ilha 836 dos mais de oito mil profissionais cubanos retirados do programa 'Mais médicos'.

Miguel Diaz-Canel disse que, quando a 14 de Novembro o seu Governo decidiu não participar mais no programa "Mais Médicos", estavam a trabalhar 8.471 no Brasil, tendo completado a sua missão 7.635, que representavam mais de 90 por cento do total, sendo que até agora não regressaram 836.

O Presidente cubano sublinhou que o trabalho dos médicos da ilha, em locais de extrema pobreza nas favelas do Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador e nos 34 distritos especiais indígenas, especialmente na Amazónia, foi amplamente reconhecido por governos federal, estadual e municipal, bem como pela população brasileira.